Gräfenhainichen sucht nach Vorschlägen für Freilichtbühne

Was soll gespielt werden?

Gräfenhainichen - Die Stadt Gräfenhainichen bittet die Bewohner um Vorschläge für künftige Auftritte auf der Freilichtbühne der Heidestadt. Man wolle die Veranstaltungsstätte aus ihrem Dornröschenschlaf wecken, heißt es auf der Facebook-Seite der Stadtverwaltung. Daher sind Nutzer des sozialen Netzwerkes aufgerufen, Vorschläge einzuschicken.

„Habt ihr Ideen und Vorschläge, wen wir in die tolle Location holen sollen oder was wir auf dem Gelände noch veranstalten könnten?“, fragt die Stadt. Unter allen Einsendern wird außerdem ein Gutschein für zwei Personen für die sechste Hänicher Sommerfilmnacht am 27. August verlost. Das Gewinnspiel soll bis zum 13. August, 8 Uhr laufen.

Geplant ist neben dem Freilichtkino bislang außerdem ein Auftritt der Deutschrock-Band „Krähe“ aus Jüterbog, die am 11. September gemeinsam mit dem Streichquintett der Leipziger Sinfoniker auftreten wird.

Unter den ersten Vorschlägen fanden sich Wünsche nach tanzbarer Musik, einer Schlagernacht, Coverbands von Klassikern wie Depeche Mode oder ACDC sowie einem Theater- oder Puppentheaterabend. (mz)