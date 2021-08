Gräfenhainichen - Die Gräfenhainichener Feuerwehr feierte am Freitagnachmittag den Sieg beim MDR-Wettbewerb „Fit wie die Feuerwehr“. Die Kameraden aus der Heidestadt hatten am Freitag vor einer Woche eine Bestzeit im Parcours aufgestellt - die konnten auch die letzten Kontrahenten am Freitag nicht mehr unterbieten. Damit gehen die 5.000 Euro Preisgeld an die Wehr in Gräfenhainichen. (mz)