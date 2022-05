Gräfenhainichen erhält keine Lithiumfabrik - Warum das Grund zur Freude ist

Ob Gräfenhainichen für eine Lithiumfabrik wirklich in Betracht kam, ist unklar. Sicher ist: Sie geht nach Brandenburg. Wieso der Bürgermeister sich freut.

Gräfenhainichen/MZ - Das deutsch-kanadische Bergbauunternehmen Rock Teck Lithium hat sich für den Bau einer Fabrik in Brandenburg und damit gegen den Standort in Gräfenhainichen entschieden. Entsprechende Informationen hatte das Unternehmen vergangene Woche bestätigt. Demnach soll für rund 470 Millionen Euro in Guben eine Lithiumhydroxid-Fabrik nahe der polnischen Grenze gebaut werden. Das Material wird für die Herstellung von Batterien von Elektroautos benötigt. Bis zu einer halben Millionen dieser Fahrzeuge sollen mit der avisierten Produktionsmenge später gebaut werden können. Möglicher Abnehmer: Etwa 100 Kilometer von Guben entfernt liegt Teslas Giga-Factory neben der ebenfalls eine Batteriefabrik entstehen soll.