„Fast jedes Jahr im Herbst“: Warum ist in Möhlau nach Stürmen immer wieder der Strom weg?

Möhlau ist regelmäßig von Stromausfällen betroffen. Nach dem letzten Sturm musste die Feuerwehr sogar bei zwei Haushalten Notstromaggregate aufbauen, um Leben zu retten. Was der Versorger jetzt unternehmen will.

In der Straße „Am See“ in Möhlau geht regelmäßig das Licht aus.

Gräfenhainichen/MZ - Als sich Sturmtief „Ignatz “ zu voller Kraft aufbäumt, sind bei Klaus Ohliger schnell die Lampen aus. Damit ist er nicht allein. In Möhlau muss schnell die Feuerwehr ausrücken, um bei zwei Haushalten Notstromaggregate aufzustellen. Dort leben Menschen, die auf Beatmungsgeräte angewiesen sind. Klaus Ohliger gehört nicht dazu. Dafür muss er seine Mitarbeiterin nach Hause schicken, ohne Strom kann der Verfahrensbeistand kaum arbeiten. Deutsche Gerichte lieben eben noch immer das Fax. Einen Tag später ist der Strom in der Straße „Am See“ in Möhlau allerdings noch immer nicht da.