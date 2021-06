Autofahrer rastet aus und rast auf Mitarbeiterin in Ferropolis zu

Weil er in Ferropolis nicht angeln durfte, ist ein Autofahrer ausgerastet und hat Mitarbeiter bedroht.

Gräfenhainichen - Am Donnerstag gegen 14.15 Uhr fuhr ein PKW Audi neben ein Kassenhäuschen von Ferropolis an der Ferropolisstraße in Gräfenhainichen. Der Fahrer hat dort angefangen, sich mit der 36-jährigen Kassendame zu streiten.

Der Mann wollte dort ohne entsprechende Genehmigung angeln und akzeptierte die Verbotsvorschriften nicht. Als er der Frau lautstark mit der Faust gedroht hatte und auch gegen das Kassenhäuschen schlug, kamen noch zwei weitere Angestellte hinzu.

Alle drei Angestellten wurden von ihm beschimpft und mit diversen Ausdrücken beleidigt. Nachdem ihm ein Platzverweis und ein Hausverbot erteilt wurden, fuhr er in den gesperrten Bereich ein und schob dabei mit seinem Fahrzeug den 45-jährigen Absperrposten langsam vor sich her.

Anschließend fuhr er zügig über ein Feld auf eine 37-jährige Angestellte zu. Sie konnte noch rechtzeitig zur Seite springen und wurde nur leicht vom PKW gestreift. Verletzt wurde niemand.

Der Mann fuhr davon und konnte von den Polizeibeamten weder im Umfeld noch an seiner vermutlichen Wohnadresse angetroffen werden. Da das amtliche Kennzeichen bekannt war, wurde gegen den 59-jährigen Fahrzeughalter aus Kemberg ein Strafverfahren eingeleitet. (mz/red)