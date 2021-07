Anhänger brennt bei Ferropolis aus

Gräfenhainichen - Auf der Ferropolisstraße in Gräfenhainichen ist am Donnerstag gegen 14.30 Uhr ein LKW- Verkaufsanhänger in Brand geraten. Der 59-jährige Fahrer habe während der Fahrt einen Knall gehört und danach eine Rauchentwicklung gesehen.

Nachdem er sofort anhielt, brannte der Verkaufsanhänger bereits. Mehrere Feuerwehren löschten den Brand. Der Anhänger wurde erheblich beschädigt. Ermittlungen zur Brandursache wurden eingeleitet. (mz/red)