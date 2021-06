Alternatives Camping in Ferropolis

Gräfenhainichen - Ferropolis macht seine Ankündigung, anstelle der ausgefallenen Festivals Alternativen anzubieten, jetzt wahr. In einem Monat sollen Freunde des alternativen Campings in der Stadt aus Eisen Einzug halten. Mit „Vanlife Ferropolis“ ist das Wochenende vom 16. bis 18. Juli überschrieben. Dahinter steckt ein Event für Anderscamper. Die Vanlife-Szene entstand in den USA und schwappte in den letzten Jahren über den großen Teich nach Europa. Meist werden alte oder gebrauchte Fahrzeuge zu Campern umgebaut - dazu gehört auch immer ein gewisses Gefühl von Freiheit, erklärt Thomas Kahl von der FOG-Productions, einer Film- und Veranstaltungsfirma, die unter anderem auch für das Ferropolis-Festival Full Force verantwortlich ist.

Umbau und freies Campen

Kahl organisiert das Vanlife-Event und ist selbst Teil der Szene. „Es geht zum einen um den Umbau der Fahrzeuge, zum anderen darum, an ungewöhnlichen Orten frei zu campieren“, erklärt er. Und das wolle man nun in Ferropolis umsetzen - „auf einer Fläche, die wir gut kennen“, sagt er. Die Szene hätte in letzter Zeit großen Zulauf gehabt. „Heute bekommt man kaum noch einen gebrauchten Sprinter - die werden fast alle umgebaut“, meint Kahl. In den sozialen Netzwerken sei eine Menge zum Thema zu finden.

Bis zu 1.000 Teilnehmer sind beim Vanlife in Ferropolis erlaubt - etwa 500 Fahrzeuge. Unter den Baggern solle sich aber nicht nur die Szene treffen und austauschen können - man will auch Angebote mit Mehrwert für die Fans der selbstgebauten Camper schaffen.

Influencer aus der Szene sind mit von der Partie. Etwa ein KFZ-Meister, der den Kanal „Road and Board“ betreibt, oder Dominik Freund, der in seinem Youtube-Kanal „Freundship“ diverse Do-It-Yourself-Projekte begleitet. Die reichweitenstarken Szene-Promis werben nicht nur für das Vanlife in Ferropolis, sondern geben dort auch Kurse. Etwa für den Einbau einer Küche ins fahrbare Ferienheim oder eine Solaranlage für den selbstgebauten Camper. Auch ein Barrista ist dabei, der erklärt, wie man den perfekten Kaffee auf beengtem Raum unterwegs kreiert.

Dazu kommen Foodtrucks, Eis und veganes Essen. Und auch an die Wassersportler haben Thomas Kahl und seine Partner gedacht: Stand-Up-Paddeling soll es kostenlos am Strand geben, entsprechende Kurse, sowie vielleicht auch einen Wettkampf. Zudem gibt es Yoga, sowohl auf den SUP-Boards, als auch an Land.

Verkauf läuft gut an

Obwohl das Vanlife-Wochenende bislang so gut wie gar nicht beworben worden sei, habe man bereits 200 Tickets verkauft, freut sich Kahl. Die Teilnehmer können sich später relativ frei über die Fläche verteilen, die eigentlich für weitaus mehr Fahrzeuge Platz bieten würde. Kommen dürfen übrigens auch diejenigen, die lieber ein fertiges Wohnmobil oder ein Zelt vorziehen. „Wir schließen niemanden aus“, sagt Kahl. Geplant ist auch eine exklusive Stellplatz-Ecke für die Vanlife-Selbstbauer.