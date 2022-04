Zwei Vierjährige ausgebüxt: Wie die Kita „Bummi“ in Eisleben sicherer werden soll

Im Februar hatten sich zwei Vierjährige vom „Bummi“-Gelände in Eisleben entfernt. Was haben der Eigenbetrieb und die Einrichtung seitdem unternommen?

Eisleben/MZ - Es war ein Vorfall, der in der Lutherstadt Eisleben für viel Aufregung sorgte: Mitte Februar dieses Jahres hatten in der Integrativen Kindertagesstätte „Bummi“ zwei vierjährige Jungs vormittags während des Außenspiels das Gelände in der Lindenallee verlassen, um nach Hause zu gehen. Kita-Leiterin Kathrin Weißenborn fand die beiden kurze Zeit später bei einer Suchaktion in der Halleschen Straße, Höhe Kleine Landwehr.