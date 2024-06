Bereits zum vierten Mal darf in Seeburg wieder für den guten Zweck geschwommen. Mit dabei sein am 10. August wird auch der deutsche Schwimmweltmeister und Olympionike Paul Biedermann.

Nico und Mandy Brandtner vom Verein Herzensangelegenheit bereiten zum vierten Mal die Benefizveranstaltung „Paul schwimmt“am Süßen See in Asleben vor.

Aseleben/MZ. - Der See ruft am 10. August wieder zum größten sportlichen Event nach Aseleben. „Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und wir sind glücklich, dass Paul Biedermann auch in diesem Jahr wieder persönlich mit an den Start geht“, verkündet Nico Brandtner voller Vorfreude, wenn es wieder heißt: „Paul schwimmt“. Es wird bereits die vierte Auflage des großen Freiwasserschwimmens, dessen Namensgeber und Pate der deutsche Schwimmweltmeister und Olympionike Paul Biedermann aus Halle ist.