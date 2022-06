Die Feuerwehr musste in Röblingen brennende Kartons löschen.

Röblingen/MZ - Aus ungeklärter Ursache sind am Dienstagnachmittag in der Röblinger Kesselstraße Kartons und Papier in Brand geraten. Diese lagen hinter einer Papiertonne, die dabei beschädigt wurde. Die Fassade des angrenzenden Gebäudes wurde zum Teil mit Ruß verschmutzt. Zeugen bemerkten und löschten laut Polizei das Feuer.