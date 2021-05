„Wütende Eltern“ lassen nicht locker

Auf dem Eisleber Markt wollen die "Wütenden Eltern" am Montag gegen die geplante Erhöhung der Kita-Beiträge demonstrieren.

Eisleben - - Die „Wütenden Eltern“ von Eisleben sind immer noch wütend. Deshalb werden sie am Montag - einen Tag vor der Stadtratssitzung in der Lutherstadt - eine Aktion auf dem Marktplatz starten, um auf ihr Problem aufmerksam zu machen. Das bestätigt Sylvia Metz von der Initiative „Wütende Eltern“ der MZ.

Zur Erinnerung: Die „Wütenden Eltern“ hatten sich im Oktober vergangenen Jahres zusammengefunden und eine Petition gestartet, nachdem der Stadtrat eine Erhöhung der Elternbeiträge zum 1. November beschlossen hatte. In den meisten Einrichtungen sind die Beiträge erheblich gestiegen, im Durchschnitt um 20 bis 40 Prozent. Die Eltern fordern, dass dieser Beschluss aufgehoben oder geändert wird.

Erhöhung entspricht einen Wocheneinkauf

„Wir sprechen hier von Summen zwischen 30 bis 70 Euro zusätzlich pro Monat. Das ist ein ganzer Wocheneinkauf“, so Metz, die neben Denis Heinrich, Stefanie Hesse, Julia Schenk, Sebastian Schneck, Jennifer Sievert und Nicole Sommer zu der Initiative gehört. Grundlage für die Beiträge sind die jeweiligen Platzkosten in den Einrichtungen. Nach Abzug der festen Zuschüsse des Landes und des Landkreises verbleibt ein Defizit, das zur Hälfte zwischen der Stadt und den Eltern aufgeteilt wird.

Der Anteil der Kommune muss mindestens 50 Prozent betragen, könnte aber auch höher sein. Die 510 Unterschriften, die notwendig waren, damit es im Stadtrat eine öffentliche Stellungnahme zum Thema Beitragserhöhung in den Kindereinrichtungen der Lutherstadt zum 1. November gibt, wurden bereits im Januar erreicht. „Lange Zeit passierte nichts, bis wir am 10. März ein Schreiben im Namen des Bürgermeisters Carsten Staub (parteilos) erhielten“.

In diesem hieß es, dass der Petition, aufgrund der defizitären Haushaltslage nicht entsprochen werden könne. Die Zuschüsse vom Land seien zwar gestiegen, reichen dafür jedoch nicht aus. Eisleben hätte ein Defizit von etwa 450.000 Euro bei voller Übernahme und Heraufsetzen des Kommunalanteils zu tragen gehabt.

Weiter Hoffnung auf Mittelweg

Stattdessen wurde die Differenz den Eltern übertragen. Der Bürgermeister bat die „Wütenden Eltern“ um Verständnis, dass er „eine Beantragung zur Aufhebung oder Änderung des Beschlusses“ nicht vertreten könne. Was die Mitglieder der Elterninitiative gar nicht verstehen: In vergleichbaren Städten wie Sangerhausen oder Hettstedt hätte es andere Lösungen gegeben - verträglichere.

Am 18. Mai soll - so hört man im Vorfeld der Ratssitzung - die Petition abgelehnt werden. Das wollen die Eltern so aber nicht hinnehmen: „Schade, dass 521 Stimmen beim Bürgermeister nicht zählen. Vielleicht fällt der Stadtrat eine andere Entscheidung“. Denn eine Antwort von diesem fehle bisher.

Und deshalb wolle die Elterninitiative die kurze Zeit nutzen und organisiere für Montag um 17 Uhr eine Kundgebung unter dem Motto „Gemeinsam stark für unsere Kinder“. Ziel sei es, für qualifizierte, aber bezahlbare Kinderbetreuung zu kämpfen.

„Wir hoffen doch noch irgendwie einen Mittelweg finden zu können, da die Entscheidung noch nicht durch den Stadtrat ist“, sagt Sylvia Metz von der Initiative. „Vielleicht kommt uns die Stadt entgegen und wir ihr“, so Metz. Es betreffe ja viele Eltern und die bisherige Lösung sei nicht attraktiv.