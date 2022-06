Wieder per Zug von Eisleben nach Halle

Nach knapp einem Jahr Vollsperrung wird die Strecke ab Eisleben am Montag für den Verkehr freigegeben. Am 12. Dezember startet die neue S-Bahn 7.

Eisleben/MZ - Für Bahnfahrer zwischen Eisleben und Halle geht am Montag, 29. November, eine lange Durststrecke zu Ende. Nach elfmonatigen Bauarbeiten wird die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben. „Eingeweiht“ werden die neuen Gleise von der Regionalbahn 75, die um 4.22 Uhr in der Lutherstadt in Richtung Halle abfahren wird. In der Gegenrichtung startet der erste Regionalexpress 9 um 4.48 Uhr am Hauptbahnhof Halle.