Eisleben/MZ/bth - Und wieder dreht sich kein Rad auf der Bahnstrecke zwischen Halle und Sangerhausen. Kurzfristig informierte der Schienennetzbetreiber DB Netz AG das Verkehrsunternehmen Abellio darüber, dass wegen Personalausfalls Stellwerke zeitweise nicht besetzt werden können. Das hat Folgen für den Bahnverkehr zwischen Halle und Sangerhausen, teilte Abellio am Freitagnachmittag mit.

S-Bahn und Regionalzug betroffen

So können am Samstag, 27. Mai von 12.45 bis 18 Uhr, sowie am Dienstag, 30. Mai, von 18 bis 20.30 Uhr, Stellwerke an der Strecke nicht besetzt werden. Das bedeutet, dass in diesem Zeitraum kein Zugverkehr zwischen Röblingen am See und Sangerhausen möglich ist.

Betroffen von dieser Sperrung sind, so heißt es in einer Mitteilung von Abellio, die Züge der Regionalexpresslinie RE 9 Halle (Saale) – Sangerhausen – Kassel sowie der S-Bahn-Linie S 7 Halle (Saale) – Lutherstadt Eisleben.

Die Züge der S 7 fahren in den genannten beiden Zeiträumen nur bis und ab Röblingen am See. Die Züge der Linie RE 9 entfallen zwischen Halle (Saale) und Sangerhausen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen sei angefragt, hieß es in der Pressemitteilung. Angesichts der Kurzfristigkeit der Mitteilung durch die DB Netz AG sei aber noch nicht klar, ob ein Ersatzverkehr eingerichtet werden könne, war von Abellio-Sprecher Stefan Dietrich zu erfahren.

Ersatzverkehr zwischen Halle und Sangerhausen

Es fahren allerdings die Busse des wegen Bauarbeiten an der Strecke eingerichteten Schienenersatzverkehrs für die Linie RE 8 zwischen Halle (Saale) und Sangerhausen mit Halt in Lutherstadt Eisleben.

Dietrich betonte, dass das Unternehmen Abellio hier keine andere Wahl habe, als den Zugverkehr am Samstagnachmittag und am Dienstagabend einzustellen: „Ohne die vom Netzbetreiber DB Netz AG zu stellenden Fahrdienstleiter dürfen in diesen Zeiträumen die Züge von Abellio auf diesem Streckenabschnitt nicht verkehren.“ In der vergangenen Zeit kam es häufiger vor, dass an der Strecke zeitweise Stellwerke unbesetzt blieben.