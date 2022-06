Wind und das Wetter geben die Richtung vor Wie eine MZ-Reporterin 1.000 Meter über dem Boden im Heißluftballon über Sachsen-Anhalt schwebt

32 Ballonfahrpiloten gibt es in Sachsen-Anhalt. Bei einem ist MZ-Reporterin Tina Edler in den Korb geklettert. Wie hoch und weit die Reise ging, und warum am Ende eine Haarlocke dran glauben musste.