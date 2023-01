Wie ein Verein die Sanierung der denkmalgeschützten Turnhalle in Eisleben unterstützen soll

Der Eisleber Christian Schwarz saniert die denkmalgeschützte Turnhalle in der Anstaltstraße. Zur Unterstützung hat sich jetzt ein Verein gegründet. Was für einen Zweck das hat.

Eisleben/MZ - Materialengpässe, Lieferschwierigkeiten, Preissteigerungen – mit den aktuellen Problemen in der Baubranche hat auch Christian Schwarz (46) bei seinem ambitionierten Projekt in der Eisleber Anstaltstraße zu kämpfen. Der Bauingenieur, der ein großes Metallunternehmen in Hettstedt leitet, arbeitet seit mehr als drei Jahren in Privatinitiative daran, die Turnhalle des einstigen Männerturnvereins (MTV) Eisleben vor dem Verfall zu retten.