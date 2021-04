Wie der Wansleber Verein „Herzensangelegenheit“ einer jungen Mutter hilft

Wansleben/Oranienbaum

Mandy Albrecht hat Tränen in den Augen. Tränen der Freude und Dankbarkeit, denn für die junge Mutter ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Sie hat jetzt eine Rampe für ihr Auto bekommen, mit der es jetzt für sie sehr viel leichter ist, ihren Sohn im Rollstuhl ins Auto zu schieben. Möglich gemacht wurde dies vom Verein „Herzensangelegenheit“ aus Wansleben.

Erlösender Anruf vom Verein ‚Herzensangelegenheit‘ aus Wansleben

Aber zum Anfang der rührenden Geschichte: Antje Rockendorf aus Oranienbaum-Wörlitz ist die Physiotherapeutin des siebenjährigen Lukas. Dieser leidet unter einer schweren körperlichen und geistigen Behinderung. Die private Physiotherapeutin arbeitet mit Lukas schon zusammen, seit er ein Kleinkind war, und hat über die Jahre hinweg ein freundschaftliches Verhältnis zur Mutter des siebenjährigen Jungen aufgebaut. „Ich bewundere Mandy“, so Antje Rockendorf, denn die junge Mutter gehe Vollzeit in einem Pflegeberuf arbeiten und umsorge gleichzeitig auch ihren kleinen Sohn, der im Rollstuhl sitzt, liebevoll. Da sie an jedem Tag sehe, wie beschwerlich die Fahrten für Albrecht mit ihrem Sohn beispielsweise zum Arzt oder in die Förderschule sind, hat Rockendorf ganz spontan am 17. März einen Spendenaufruf via Facebook ausgelöst und um Geld gebeten, damit am Auto von Mandy Albrecht eine Rampe angebaut werden kann, die den Transport des kleinen Lukas erleichtern soll.

„Nur wenige Tage nach dem Hilferuf bekam ich einen Anruf vom Verein ‚Herzensangelegenheit‘ aus Wansleben“, erzählt die Physiotherapeutin am Samstag auf dem Gelände des Autohauses Gräbe in Eisleben. Am anderen Ende der Leitung war Nico Brandtner, der Vorsitzende des Vereins. „Sie können aufhören zu sammeln“, so die Worte von Brandtner, „wir würden sehr gern die Kosten übernehmen.“ Ein emotionaler und erlösender Anruf, wie Rockendorf sagt.

Ab diesem Zeitpunkt ging alles sehr schnell: Nico und Mandy Brandtner aus Wansleben setzten sich nicht nur mit der Familie von Lukas in Verbindung, sondern auch mit dem Autohaus Gräbe in Eisleben, wo letztendlich der Anbau einer hydraulischen Rampe in die Realität umgesetzt wurde. „Das war auch der erste Umbau dieser Art für uns“, so der Inhaber des Autohauses, Andreas Gräbe, der extra einen Spezialisten für solche Umbauten konsultierte. „Wir sind immer froh, wenn wir unterstützen können“, fügt Gräbe an, der selbst Vater ist und dem das Schicksal des kleinen Lukas sehr nahe ging.

Autohaus übernimmt Arbeitsstunden für den Umbau

So kam es zum ersten Treffen zwischen Mandy Albrecht und dem Autohausinhaber, bei dem die Mutter von Lukas nur den Schlüssel für den lebensnotwendigen Autoumbau übergab. Darüber hinaus hat das Autohaus nicht nur die Arbeitsstunden kostenlos übernommen, nein, sie haben der jungen Mutter auch für die Zeit der Umrüstung kostenlos einen Leihwagen zur Verfügung gestellt. „Ich bin von der Welle der Hilfsbereitschaft so ergriffen, dass mir die Worte fehlen“, sagte Mandy Albrecht, als sie ihr umgebautes Auto wieder in Empfang nehmen durfte und mit dem es nun keine Tortur mehr für sie ist, wenn sie mit Lukas auf Fahrt gehen muss.

4.000 Euro hat der Verein „Herzensangelegenheit“ in den Umbau des Autos investiert. Das sei mehr als nur eine Geste, findet Mandy Albrecht. „Gerade jetzt müssen wir doch mehr füreinander einstehen und uns gegenseitig unterstützen“, findet Nico Brandtner. Zudem übergab die Physiotherapeutin Antje Rockendorf der jungen Mutter einen Scheck in Höhe von 3.300 Euro. Das ist jene Summe, die bis zum Anruf von Nico Brandtner bereits an Spenden zusammenkam. Mit diesem Geld soll nun auch das Bad der Familie behindertengerecht ausgebaut werden.

›› Spenden an den Verein sind auf folgendes Konto möglich: Herzensangelegenheit; IBAN: DE08 8005 3762 1894 0869 84; Saalesparkasse (mz/Kathrin Labitzke)