Eisleben/MZ - Es sind noch gut zwei Monate bis zum Eisleber Wiesenmarkt – doch bei Marktmeister Siegmund Michalski steigt bereits die positive Anspannung. „Es ist jedes Mal so, als ob es meine erste Wiese wäre“, sagt Michalski, der immerhin seit 1982 für die Organisation der Wiese und anderer Veranstaltungen und Märkte in der Lutherstadt zuständig ist. Die diesjährige Ausgabe des größten Volksfests in Mitteldeutschland ist nun auch wieder in der Öffentlichkeit präsent.