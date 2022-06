Welche Schätze die Sanierung der Ölmühle in Elben zutage fördert

Seit einem Brand wird die Ölmühle in Elben aufwendig saniert. Welche Pläne der Mühlenbesitzer mit dem Objekt hat.

Die Ölmühle in Elben wird seit einem Brand wieder aufgebaut. Mittlerweile ist die Fassade - wie die vom Wohnhaus - saniert.

Elben - Vorbei an meterhohen Bäumen, dichten Büschen und verschlungenen Rankpflanzen offenbart sich am äußersten Rand des Gerbstedter Ortsteils Elben ein wahres Kleinod: die Ölmühle. Seit 1990 in Privatbesitz von Mühlenfan Dirk Jangel und beinahe abgebrannt im Jahr 2017, ist aus dem einst angestaubten Gebäude ein echter Blickfang geworden. Nach dem Brand wurden das Dach und die Fassade der historischen Mühle erneuert und rekonstruiert. „Aktuell machen wir die Fassade vom Wohnhaus neu“, sagt Dirk Jangel und zeigt auf das angrenzende Gebäude.