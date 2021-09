WC-Anlage am Marktberg in Eisleben bleibt geöffnet

Eisleben/MZ/JM - Die WC-Anlage am Marktberg in Eisleben bleibt weiter geöffnet. Wie Fachbereichsleiter Sven Kassik sagte, sei die Testphase erfolgreich verlaufen. Die öffentliche Toilette werde von den Bürgern angenommen. Die Stadtverwaltung hatte die seit circa einem Jahr geschlossene Anlage in der Sangerhäuser Straße im August und September probeweise wieder geöffnet. Zuvor war sie jahrelang von einem Pächter bewirtschaftet worden.

Die Nutzung ist kostenfrei. Personal ist nicht dauerhaft vor Ort; der städtische Außendienst kontrolliert regelmäßig den Zustand der Anlage. Es gebe zwar leichte Vandalismusschäden, so Kassik, trotzdem soll das Angebot fortgesetzt werden. Geöffnet ist die WC-Anlage montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr.