Das Sangerhäuser Unternehmen PSK hat in der Villa in der Dachsoldstraße moderne Mietwohnungen gebaut. Welche Pläne es noch gibt.

Was zwei Projektentwickler in Eisleben aus einer „Investruine“ gemacht haben

Die Villa in der Dachsoldstraße 28 lag vor der Sanierung lange im Dornröschenschlaf.

Helfta/MZ. - Ein langjähriges Sorgenkind in Eislebens Stadtteil Helfta erlebt eine Renaissance: Die Dachsoldstraße 28, die lange Zeit als Investruine galt, erstrahlt in neuem Glanz. Jedenfalls beinahe. Ab April ziehen die ersten Mieter in moderne und individuell gestaltete Wohnungen ein.