Was Bernd Pröhl mit dem Wiesenmarkt in Eisleben verbindet

Auch in den 1970er Jahren herrschte zur Wiese Ausnahmezustand, wie hier in der Halleschen Straße.

Eisleben/MZ - Wenn in den 1970er und 1980er Jahren Wiesenzeit in Eisleben war, verwandelte sich unter anderem die Hallesche Straße in einen einzigen riesigen Autoabstellplatz. „Die großen Parkplätze wie heute gab es ja damals noch nicht“, sagt Bernd Pröhl (78).