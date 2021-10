Warum eine Eisleber Praxis für Ergotherapie Schnecken als Therapietiere einsetzt

Eisleben/MZ - Ein Hund als Therapietier im Wartezimmer einer Ergotherapie? Das ist vorstellbar und nicht mal so ungewöhnlich. Aber eine Schnecke in gleicher Funktion? Auch nicht undenkbar und tatsächlich zu erleben in der Praxis von Diana Frank in Eisleben. Sie hat beide Helfer - die Hunde und die Schnecken. „Schnecken eignen sich wirklich super als Therapietiere“, sagt Diana Frank, Leiterin der Praxis für Ergotherapie und tiergestützter Intervention. Und die flauschigen und schleimigen Helfer sind gar keine Seltenheit mehr: „In Deutschland sind tiergestützte Therapien immer mehr im Kommen“, so Frank.

Schnecken sind Attraktion im Altenheim

Aber warum eignen sich Schnecken besonders gut als Therapietiere? Gegenüber Hunden oder Pferden haben die Weichtiere viele Vorteile. Denn sie sind relativ unkompliziert in der Haltung, sagt die Expertin. „Während die Hunde nur maximal eine Stunde am Tag arbeiten dürfen, kann ich die Schnecken beliebig lange einsetzen“, so Frank. Und die Schnecken würden tatsächlich sehr viel machen. „Die gehen wirklich in die Interaktion mit Patienten“, sagt die Ergotherapeutin. Wenn man sie auf die Hand setzt, kämen sie meistens aus ihrem Schneckenhaus heraus. Vor allem bei Kindern seien die Tiere eine therapeutische Möglichkeit, Achtsamkeit vor anderen Lebewesen zu üben. Ob waschen, streicheln, auf die Hand setzen und füttern, die Schnecken können viel. Manchmal säßen sie aber auch einfach nur im Behandlungsraum. Und strahlen Ruhe aus. Sie begleiten die Therapeutinnen auch zu Terminen. Zum Beispiel in Altenheime. „Dort sind sie dann die Attraktion“, so Diana Frank. Keine Überraschung, denn die ostafrikanischen Achatschnecken können bis zu 30 Zentimeter lang werden.

Schnecken unterstützen das Team der Praxis für Ergotherapiel und tiergestützte Intervention in Eisleben (Foto: Maik Schumann)

Ein weiterer großer Vorteil der Weichtiere: Sie seien sehr preisgünstig in der Anschaffung. Rund zehn Euro koste eine Achatschnecke. „Und wenn man eine hat, vermehrt sie sich unkontrolliert. Sie sind ja Zwitter“, so Frank. Deswegen müsse sie auch regelmäßig ein paar Schnecken wieder abgeben. Aktuell gehören sieben Tiere zum Praxis-Team. „Wir nennen alle Schnecken Oskar und Gerlinde“, so die Ergotherapeutin Frank. Auseinander halten könne man sie nämlich schwer.

Vier Hunde als Therapietiere in der Praxis

Neben den Hunden und Schnecken arbeiten noch acht Frauen in der Praxis in der Sangerhäuser Straße. Frank: „Ich habe die Praxis vor zehn Jahren gegründet. Im Dezember feiern wir Jubiläum.“ Im Oktober habe man auch die neuen Räume in der Innenstadt bezogen. Nun sei alles unter einem Dach. Und das ist viel: Ergo und Lerntherapie, tiergestützte Intervention und Ausbildung sowie eine Hundeschule. „Wir sind eine klassische Praxis für Ergotherapie mit der Spezialisierung auf Schmerz- und Lerntherapie bei Kindern. Darunter fällt auch die Förderung Kindern mit ADS und ADHS“, sagt Frank.

Ein weiteres Standbein sei aber eben auch die Arbeit mit Tieren. „Wir haben in der Praxis aktuell auch noch vier Hunde“, so Diana Frank. Sie selber habe einen Therapiehund und einen in Ausbildung. Eine Kollegin besitzt zusätzlich noch einen Besuchshund und auch noch einen weiteren, der gerade trainiert. Mit den Hunden gehe man in Altenheime oder arbeite mit Wachkoma-Patienten. Die Tiere liegen Diana Frank am Herzen. „Meine Vierbeiner arbeiten maximal vier Stunden die Woche“, so die Ergotherapeutin. Mehr wäre einfach eine Zumutung.

Ausbildung von Therapiehunden

„Über das Thema Hunde als Therapiebegleiter habe ich ein Trainer-Studium gemacht, um speziell Hunde als Therapie- und Besuchsbegleiter ausbilden zu können“, so Frank. Deswegen habe sie im letzten Jahr zusätzlich noch eine Hundeschule eröffnet. Neben der klassischen Erziehung umfasse diese aber auch die Ausbildung der Tiere zu Begleit- oder Therapiehunden. Interessenten können ihren Hund bei Diana Frank testen lassen, ob er sich zum Therapietier eigne. „Es kommen Hundebesitzer aus ganz Deutschland zu uns, um ihr Tier ausbilden zu lassen“, so Frank.