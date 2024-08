Vorfall in „Alter Schachthalle“ in Helbra

Der Fall wurde am Landgericht Halle verhandelt.

Halle/Helbra/MZ. - Vom Vorwurf der Vergewaltigung hat das Landgericht Halle einen 23-jährigen Sangerhäuser freigesprochen. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft sollte sich der Mann Anfang Januar vergangenen Jahres während einer Discoveranstaltung in der „Alten Schachthalle“ in Helbra an einer 18-Jährigen vergangen und dabei Gewalt angewendet haben.