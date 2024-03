Ein Hund hat laut Polizei einer 76-Jährigen in Aseleben in den Arm gebissen.

Hund greift Seniorin an und beißt ihr in den Arm: 76-Jährige im Krankenhaus

Aseleben/DUR. - Am Freitagmorgen soll eine Seniorin in der Straße "Am See" in Aseleben von einem Hund in den Unterarm gebissen worden sein.

Die 76-Jährige erlitt entsprechende Verletzungen und musste in eine Klinik nach Halle gebracht werden, so die Polizei. Die Hundehalterin und das Tier, ein sogenannter Ridgeback, seien spazieren gegangen, als ihnen die Geschädigte entgegenkam.

Nach ersten Erkenntnissen soll das Tier angeleint gewesen sein.