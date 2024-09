In Eisleben wird eine Frau gesucht, die auf Medikamente angewiesen ist und sich in einer Notlage befinden könnte.

Vermisste in Eisleben braucht Medikamente: Wo ist Frau F.? (Foto im Text)

Eine Frau wird in Eisleben vermisst.

Eisleben. - Eine Frau wird seit Montag in Eisleben vermisst, wie die Polizei meldet. Nun bitten die Beamten die Öffentlichkeit um Unterstützung bei der Suche.

Demnach wurde F. zuletzt in ihrer Wohnung gesehen und ist auf Medikamente angewiesen. Es sei daher nicht ausgeschlossen, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befinde, so die Polizei weiter.

So sieht die gesuchte Frau aus:

Wer hat die Gesuchte F. aus Eisleben gesehen? Foto: Polizei

Die Vermisste ist

39 Jahre alt

1,70 m groß

häufig für Besorgungen zu Fuß in der Halleschen Straße oder der Friedensstraße in Eisleben unterwegs

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 03475/670293 bei der Polizei zu melden.