Vereine erhalten Unterstützung - Eisleber Hauptausschuss bewilligt Mittel für Projekte

Blick auf den Marktplatz in Eisleben

Eisleben/MZ/JM - Der Städtische Singverein Eisleben, der Verein Eisleber Synagoge, der Förderverein zum Erhalt der Bockwindmühle Polleben, der Verein Natur- und Heimatfreunde Unterrißdorf und der Kleingartenverein „Aue“ Eisleben erhalten in diesem Jahr Zuschüsse von insgesamt rund 1.800 Euro für Projekte. Das hat der Hauptausschuss des Stadtrats in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Die Unterstützung ist zum Beispiel für Notenmaterial und ein Chorlager (Singverein), zwei Schülerprojekte (Synagogenverein), Sanierungsarbeiten an der Bockwindmühle Polleben und die Erweiterung eines Kinderspielplatzes (Gartenverein) bestimmt.

Insgesamt stellt die Lutherstadt Eisleben jährlich 5.300 Euro für soziale Vereine und Verbände zur Verfügung. Wobei möglichst konkrete und nachhaltige Projekte gefördert werden sollen. Der Verein muss auch mindestens 50 Prozent Eigenanteil tragen. Die Summe ist in den vergangenen Jahren allerdings nicht immer ausgeschöpft worden. Die Stadt ermutigt deshalb die Vereine und Verbände immer wieder, sich zu bewerben.

Auch in diesem Jahr konnten in einer ersten Bewilligungsrunde zunächst nur rund 3.600 Euro vergeben werden. Unterstützung erhielten der Verein der Freunde und Förderer der Freiwilligen Feuerwehr Eisleben (Anschaffung von Trainingsanzügen), der Heimat- und Kulturverein Hedersleben (für eine Sitzraufe), der Eisleber Carnevalsverein „De Lotterstädter“ (für Vereinsjacken), die Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft (für Rettungswesten), der Kinderschutzbund Mansfeld-Südharz (für Kostüme für die Arbeitsgemeinschaft Tanzen), der Fanfarenzug Eisleben (für Instrumententaschen) und der Kampfsport-Athletik-Verein (KAV) Eisleben für die Sanierung und Modernisierung des Clubraums.