Eisleben/MZ/JM. - Der Förderverein Gertrudkirche – Nicolaiviertel Eisleben lädt erstmals zu Kinoveranstaltungen in das Gebäude in der Nicolaistraße 30 ein. Unter dem Motto „Kinozauber in der Muskelkirche“ werden am 17. und 31. Juli die beiden Teile des französischen Kultfilms „La Boum – Die Fete“ gezeigt. Mit der Teenagerkomödie aus den Jahren 1980 beziehungsweise 1982 startete die Schauspielerin Sophie Marceau ihre Weltkarriere.

Die Vorführungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei; der Förderverein bittet um eine Spende von fünf Euro für die Instandsetzung der Kirche. Das ehemalige katholische Gotteshaus aus dem 19. Jahrhundert ist als „Muskelkirche“ bekannt, weil das Gebäude nach der Entweihung unter anderem als Turnhalle diente.

„Die Kinoabende waren eine kurzfristige Idee von Nicole Wiesenmüller und mir“, sagte Vereinsvorsitzende Ute Klopfleisch. Wiesenmüller, die als städtische Streetworkerin arbeitet, nutzt die Gertrudkirche seit einiger Zeit privat mit einer Sportgruppe. Der Förderverein verfüge über eine Leinwand sowie die entsprechende Technik, so Klopfleisch. Als Imbiss bieten die Vereinsmitglieder „Mansfelder Tapas“ und Getränke an. Für die Planung bittet der Verein um Anmeldungen unter Telefon 0151/28 86 53 37.

Die alte Gertrudkirche – Eigentümerin ist die Lutherstadt Eisleben – soll mit Mitteln aus dem Strukturwandelprogramm saniert und künftig als Kultur- und Begegnungsstätte genutzt werden. Für die ersten Sanierungsmaßnahmen hat die Stadt Kosten von rund einer Million Euro veranschlagt. Der größte Teil würde als Fördermittel vom Bund und dem Land kommen. Der Eigenanteil der Stadt und des Fördervereins würde bei rund 50.000 Euro liegen, wobei der Verein davon 13.000 Euro tragen würde. Dafür müssen jetzt noch Spenden gesammelt werden.

Neben den beiden Kinoabenden sind in diesem Jahr laut der Vorsitzenden unter anderem noch ein Kaffeeklatsch mit Bürgern, ein Treffen mit Unternehmern, ein Herbstfest und ein Benefizkonzert in der Andreaskirche in Planung. Auch am Wiesenfestumzug werde der Förderverein teilnehmen.