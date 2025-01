In Klostermansfeld ist ein 72 Jahre alter Mann mit seinem Fahrrad gestürzt. Dabei verletzte er sich schwer.

Unfall in Klostermansfeld

Ein Rettungshubschrauber ist nach einem Unfall in Klostermansfeld im Einsatz gewesen.

Klostermansfeld. - Am Dienstag gegen 12.20 Uhr ist ein 72 Jahre alter Radfahrer bei einem Unfall in der Bahnhofstraße in Klostermansfeld schwer verletzt worden.

Laut Polizei stürzte der Mann beim Linksabbiegen in Richtung eines Einkaufsmarktes. Dabei habe er sich schwer verletzt und sei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Halle geflogen worden.

Kurze Zeit später fuhr laut Polizei ein Auto über das auf der Fahrbahn liegende Fahrrad und verursachte einen Folgeunfall, bei dem jedoch niemand verletzt wurde.