Bei einem Unfall in Mansfeld ist eine Katze getötet worden. Der Fahrer flüchtete im Anschluss.

Unfall in Mansfeld

Eine Katze ist in Mansfeld überfahren worden.

Mansfeld/DUR. - Am 7. Juli ist bei einem Unfall in der Neuen Straße in Mansfeld eine Katze überfahren worden. Das Tier wurde laut Polizei beim Queren der Fahrbahn von einem Kleintransporter erfasst.

Die Katze sei noch am Unfallort verendet. Der Fahrer habe Unfallflucht begangen.

Zu möglichen Unfallbeteiligten laufen Ermittlungen, so die Polizei.