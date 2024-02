Röblingen/MZ. - In der Geschwister-Scholl-Straße in Röblingen ist am Dienstagnachmittag ein Pkw mit einem Lkw kollidiert. Der Autofahrer wollte nach links abbiegen, hatte dabei aber den hinter ihm kommenden Laster übersehen, welcher ihn gerade überholen wollte. Die beiden Fahrer blieben unverletzt, allerdings entstand an den Fahrzeugen Sachschaden, dessen Höhe allerdings nicht bekannt ist, heißt es aus dem Polizeirevier.