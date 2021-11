Umtrunk in Eisleben eskaliert - 58-Jähriger von Gästen aus eigener Wohnung gedrängt

Eisleben/MZ - Ein gemeinsamer Abend zwischen vier Freunden geriet am Mittwochabend in Eisleben außer Kontrolle. Man traf sich in der Wohnung eines 58-Jährigen im Sonnenweg zum Umtrunk. Plötzlich gab es Streit ums liebe Geld. Dabei soll der Wohnungsinhaber von seinen Gästen aus der eigenen Wohnung gedrängt worden sein.

Auch Schläge soll es gegeben haben. Die Polizei wurde von Zeugen informiert und versuchte Licht ins Dunkle zu bringen. Auf Grund der Alkoholisierung aller Beteiligten war das nicht einfach. Der Geschädigte durfte aber wieder in seine Wohnung und die nun ungebetenen Gäste wurden des Ortes verwiesen. Die Ermittlungen laufen.