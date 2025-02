Der Mansfelder Geschichts- und Heimatverein und das Institut für Landesgeschichte richten in Eisleben eine Tagung zur Klosterkultur in Mansfeld-Südharz aus. Wer noch teilnehmen möchte, sollte sich mit der Anmeldung beeilen.

Tagung zu Klöstern in Mansfeld-Südharz stößt auf große Resonanz

Das ehemalige Augustiner-Eremiten-Kloster St. Annen in Eisleben wird Thema eines Vortrags auf der Tagung sein.

Eisleben/MZ. - Mit dieser großen Resonanz hat Ute Klopfleisch dann doch nicht gerechnet. „Das hat uns überrascht“, sagt die Vorsitzende des Mansfelder Geschichts- und Heimatvereins. Umso mehr freut sie sich natürlich über das Interesse am Thema „Klosterkultur im Mansfelder Land“, zu dem der Verein und das Institut für Landesgeschichte am 21. und 22. Februar eine Tagung in Eisleben ausrichten.