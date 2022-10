Stärkste Person in Polleben wird gesucht

Blasmusik und Leberkäse: Kultur- und Veranstaltungsverein lädt am Samstag zum Oktoberfest in die Polleber Turnhalle ein.

Polleben - In ein bayrisches Bierzelt verwandelt sich die Turnhalle in Polleben am Samstag, 15. Oktober. Ab 17 Uhr lädt der Kultur- und Veranstaltungsverein MSH (in Gründung) zum Oktoberfest ein. Neben zünftiger Blasmusik, Leberkäse und Weißwurst gibt es als besondere Attraktion einen Armwrestling-Wettbewerb für jedermann.