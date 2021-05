Städträte in Sylda haben Solarpark und Radweg im Blick

Sylda

Mit etlichen Bauthemen beschäftigt sich der Stadtrat der Einheitsgemeinde Stadt Arnstein in seiner Sitzung am Donnerstag, 6. Mai. Zum einen soll der Bebauungsplan für ein neues Wohngebiet aufgestellt werden. Im Ortsteil Quenstedt will dort ein privater Bauherr fünf Eigenheime errichten lassen. Ebenfalls auf der Tagesordnung steht der geplante Geh- und Radweg zwischen Wiederstedt und Sandersleben. Im Beschluss geht es um die Widmung der öffentlichen Fläche. Die Pläne für den Weg hatte die Gemeinschafts-Fraktion-Arnstein (GFA) im vergangenen Jahr als Antrag in die Ratsrunde gebracht und damit den Anstoß gegeben, ein Radwegeverkehrskonzept für die Einheitsgemeinde zu erstellen.

Des weiteren sollen am Donnerstag Änderungen des Flächennutzungsplans für die Ortsteile Alterode, Quenstedt, Stangerode und Sylda beraten und beschlossen werden. Hintergrund ist der geplante Bau eines Solarparks bei Sylda. Beraten wird auch über zwei Prüfungen, die in der Verwaltung stattgefunden haben. Zum einen wurde das Auftrags- und Vergabewesen der Stadt unter die Lupe genommen, zum anderen eine Kassenprüfung durchgeführt. Beide Kontrollen erfolgten durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Mansfeld-Südharz bereits im vergangenen Jahr. Die Ergebnisse wurden nun in den Ausschüssen vorgestellt. Es sei von der Behörde aber empfohlen worden, die Prüfberichte und die darin enthaltenen Anmerkungen zusätzlich im Stadtrat zu beschließen, erklärte Frank Sehnert (parteilos) im Bauausschuss dazu.

›› Die Stadtratssitzung findet im Dorfgemeinschaftshaus in Sylda statt, der öffentliche Teil beginnt 18 Uhr. (mz)