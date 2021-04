Stadtrat in Eisleben lehnt Übernahme der kommunalen Kitas ab

Eisleben

Die städtischen Kindertageseinrichtungen in Eisleben bleiben in kommunaler Hand. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Anlass war, dass ein privater Träger Anfang dieses Jahres Interesse angemeldet hatte, eine oder alle kommunalen Kindertageseinrichtungen zu übernehmen. Die Lutherstadt betreibt in Eisleben, Volkstedt und Wolferode insgesamt zehn Kitas und Horte, die vom Eigenbetrieb Kindertageseinrichtungen verwaltet werden. Weitere zehn Einrichtungen befinden sich in freier Trägerschaft.

„So, wie es läuft, läuft es gut“, sagte Thomas Fischer, Vorsitzender der CDU/FDP-Fraktion, der MZ. „Wir sehen keinen Grund, etwas zu verändern.“ Ziel sei immer gewesen, bei den Trägern eine Vielfalt zu erhalten. „Es soll kein Monopol entstehen.“ Der interessierte Träger sei bereits in der Lutherstadt vertreten. Fischers Fraktionskollege Rainer Gerlach wies darauf hin, dass die Sanierung der kommunalen Einrichtungen mittlerweile weit fortgeschritten sei. „Warum sollten wir die jetzt weggeben? Dafür gibt es keine Notwendigkeit.“ Sowohl innerhalb der Fraktion, als auch im Hauptausschuss habe bei diesem Thema große Einigkeit bestanden. „Da hat es keine Diskussionen gegeben.“ In der Vergangenheit hatte insbesondere die CDU immer wieder die Privatisierung der kommunalen Kindertageseinrichtungen ins Spiel gebracht. Auch die Gründung des Eigenbetriebs 2009 war von heftigen Auseinandersetzungen im Stadtrat begleitet gewesen. (mz/Jörg Müller)