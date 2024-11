Senioren, die nicht mehr Auto fahren können, sind in Mansfeld-Südharz auf Busse angewiesen. Wie die Zukunft des Öffentlichen Personennahverkehrs in MSH aussieht, darüber sprach der Kreisseniorenrat mit dem Landrat.

Eisleben/Hettstedt/Sangerhausen/MZ. - Die Sitzung des Kreisseniorenrats in der Malzscheune in Eisleben startete am Montag mit einer technischen Panne. Der Beamer weigerte sich, die Präsentation des Landrats zum Thema Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) an die Wand zu werfen. Doch auch ohne technische Unterstützung hielt Landrat André Schröder (CDU) seine Präsentation quasi aus dem Hut.