Die Tote wurde nach MZ-Informationen am Feldrand in der Nähe einer Gartenanlage bei Benndorf gefunden.

Benndorf/MZ. - Nun ist es traurige Gewissheit: Nachdem sich die Polizei anfangs noch bedeckt hielt, ob die am Montagnachmittag an einem Feldweg bei Benndorf gefundene Tote die seit Ostermontag vermisste Sandra K. ist, hat die Polizei am Dienstagvormittag die Öffentlichkeitsfahndung nach der zweifachen Mutter aufgehoben.