Ein Traum für Slotcar-Fans Rennspaß pur: Warum im Rothenschirmbacher Autohaus nun eine riesige Carrera-Bahn steht

Steve Porzucek hat in Rothenschirmbach eine der größten Carrera-Bahnen in Sachsen-Anhalt aufgebaut. Warum seine Anlage nun im Autohaus steht und was die Besucher bei der Eröffnung des „Porterrings“ erwartet.