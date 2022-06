Reiner Kretschmann (AfD): Die Menschen in der Heimat vertreten

Er will den Landkreis in den Fokus rücken.

Reiner Kretschmann • 54 Jahre alt • aufgewachsen in Helbra • wohnhaft in Mansfeld • Meister für Holztechnik • betreibt seit 30 Jahren eine Tischlerei • verheiratet • drei Kinder • Mitglied in der AfD-Fraktion im Kreistag von Mansfeld-Südharz

Fragt man den 54 Jahre alten Kandidaten Reiner Kretschmann nach seiner Motivation für politisches Engagement, schlägt einem direkt AfD-Fundamentalkritik an der großen Politik entgegen - und zwar auch zu Themen, die gar nicht im Landtag entschieden werden. So hätten Regierungen ihn glauben lassen, dass das Geld in vielen Bereichen nicht reiche. „Zu meinem Erstaunen wurde plötzlich viel Geld für ungesteuerte Einwanderung, irrwitzige Genderprogramme und die planlose Energiewende in die Hand genommen“, sagt er. Konkret wird Kretschmann dabei nicht.