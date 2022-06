Die 120. Blutspende Rainer Rückriem aus Helbra ist seit Anfang der 1990er Jahre aktiver Blutspender

Der nächste Blutspendetermin des DRK in Mansfeld-Südharz wird am Donnerstag, 16. Juni, von 15 bis 19 Uhr im Gemeindehaus in Wiederstedt sein.