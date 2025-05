Ein bislang unbekannter Mann steht im Verdacht, einen teuren Laptop gestohlen zu haben. Die Tat ereignete sich bereits im Januar in Eisleben.

Unbekannter klaut teuren Laptop in Eisleben: Wer kennt diesen Mann? (Foto im Text)

Nach einem dreisten Ladendiebstahl in Eisleben sucht die Polizei mit Fotos nach einem Tatverdächtigen. Der Mann soll ein Notebook im Wert von über 1.600 Euro entwendet haben.

Eisleben. - In Eisleben wird nach einem Ladendiebstahl am 30. Januar 2025 ein bislang unbekannter Mann per Öffentlichkeitsfahndung gesucht.

Der Tatverdächtige habe gegen 14.50 Uhr in einem Elektronikfachmarkt in der Herner Straße einen Laptop im Wert von über 1.600 Euro entwendet, so die Polizei.

Videoaufnahmen sollen zeigen, wie der Mann das Gerät unter seine Jacke steckt. Auffällig ist demnach, dass er während der Tat seine markante Brille nicht auf der Nase, sondern auf der Stirn trug.

Dieser Mann soll einen Laptop aus einem Geschäft in Eisleben gestohlen haben. Foto: Polizeirevier Mansfeld-Südharz

Hinweise werden unter der Telefonnummer 03475/670293 beim Polizeirevier Mansfeld-Südharz oder in jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.