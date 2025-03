In der Sporthalle des SSV Eisleben trifft sich die jugendliche Boxelite aus Sachsen-Annhalt, Sachsen und Thüringen. Wettkämpfe in der Sporthalle des SSV Eisleben beginnen Samstag, 14 Uhr.

Eisleben/MZ - Am Wochenende trifft sich die jugendliche mitteldeutsche Boxwelt in Eisleben: Die Mitteldeutschen Verbandsmeisterschaften im Boxen finden am 22. und 23. März in der Lutherstadt statt.