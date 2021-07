Ohne Termin: Mobiles Impfteam macht Station in Eisleber Einkaufszentrum 3E

Eisleben/MZ - Der Landkreis Mansfeld-Südharz geht weiter neue Wege, um noch mehr Menschen eine Impfung zu ermöglichen. Am Dienstag, 20. Juli, von 12 bis 18 Uhr, haben Impfwillige ab 18 Jahren die Möglichkeit, sich im Einkaufszentrum 3E in der Herner Straße in Eisleben impfen zu lassen. Ein mobiles Impfteam des Landkreises ist dann direkt in der Passage des Einkaufszentrums zu finden. Termine müssen nicht vereinbart werden. Geimpft wird der Impfstoff des Herstellers Johnson & Johnson. Der Vorteil dieses Vakzins ist, dass eine Impfung ausreicht, um einen vollständigen Impfschutz zu erreichen.

Bei der Aktion am vergangenen Samstag in Sangerhausen ließen sich 170 Menschen impfen. Es wird darauf hingewiesen, dass Wartezeiten möglich sind. Impfwillige müssen ihren Impfausweis, den Personalausweis und die Krankenversichertenkarte mitbringen. „Mit dieser weiteren, unkomplizierten Impfaktion im Einkaufzentrum wollen wir den Menschen im Landkreis, die sich bislang aus verschiedenen Gründen nicht impfen lassen konnten, ein niederschwelliges Angebot machen“, erklärte Impfzentrumsleiter Steffen Hohmann. „Wie wichtig es ist, solche Angebote zu unterbreiten, haben wir am vergangenen Samstag gesehen.