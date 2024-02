Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Eisleben/MZ. - Kaum hatte Schiedsrichter Marvin Lee Wolter am Sonnabend die Partie der Fußball-Landesliga Staffel Süd zwischen dem MSV Eisleben und Blau-Weiß Farnstädt abgepfiffen, da hallte lautstark Musik über den Städtischen Sportplatz der Lutherstadt. „Oh, wie ist das schön, so was hat man lange nicht gesehen“, war zu hören. Ein „Ohrwurm“, der die Stimmungslage bei den Gastgebern am besten beschrieb.