Eisleben/dpa. - Der Regisseur und Theatermanager Frank Martin Widmaier soll der neue Intendant am Theater Eisleben werden. Das teilte der Landkreis Mansfeld-Südharz am Mittwoch mit. Widmaier soll sein Amt zum 1. August 2025 antreten. Damit folgt er auf Ulrich Fischer, der als dienstältester Intendant Sachsen-Anhalts in Rente geht. Die Gesellschafter des Theaters – der Landkreis und die Stadt – seien damit dem Vorschlag der Findungskommission und des Aufsichtsrates gefolgt, hieß es.

Widmaier ist in Sindelfingen im Landkreis Böblingen in Baden-Württemberg geboren worden. Er hat zahlreiche Uraufführungen und Inszenierungen auf nationale und internationale Bühnen gebracht. Er war an Theatern in Dortmund, München und Brandenburg an der Havel tätig.

Keine leichte Entscheidung für Eisleben

„Die Findungskommission hat sich die Entscheidung nicht leichtgemacht, schließlich geht es um nicht mehr oder weniger als die langfristige Zukunft unseres Theaters“, sagte der Bürgermeister der Lutherstadt, Carsten Staub (parteilos). Im Interview hatte Fischer vor der Entscheidung für Widmaier gesagt, für das Haus sei es nun Zeit für neue Ideen. Fischer leitet das Theater seit 1994.

Nach dem Abitur studierte Widmaier laut eigener Auskunft Evangelische Theologie (Master-Abschluss), Musikwissenschaft und Germanistik in Tübingen, München und den USA. Als Sänger konzertierte er während des Studiums in der Gächinger Kantorei unter Hellmuth Rilling und wirkte in vielen Opernproduktionen der Ludwigsburger Festspiele mit.

Bis 2010 war er Künstlerischer Betriebsdirektor am Theater Dortmund und zuvor Vize-Chef des Theaters am Gärtnerplatz in München. Zuletzt inszenierte er Friedrich von Flotows Oper „Martha oder der Markt zu Richmond“ im Schlosstheater Rheinsberg.