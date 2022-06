Nach Insolvenz: Büro- und Schulgebäude in Eisleben versteigert

Mehrere Gebäude im Berufsschulkomplex Querfurter Straße gehen für knapp 500.000 Euro an die Firma „Campus Eisleben“. Was der neue Eigentümer vorhat.

Eisleben - Dass bei einer Zwangsversteigerung im Eisleber Amtsgericht Immobilien mit einem Verkehrswert von mehr als einer Million Euro aufgerufen werden, kommt nicht alle Tage vor. Und während sich sonst in solchen Terminen durchaus Bietergefechte entwickeln können, blieb es am Mittwoch sehr ruhig im Saal: Ein einziger Bieter gab ein Gebot ab - und erhielt am Ende auch den Zuschlag.