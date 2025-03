Zum Frühlingskonzert am 29. März will sich der Klostermansfelder Musikverein in Bestform präsentieren. Was alles beim Workshop einstudiert wurde.

Klostermansfeld/MZ. - Um zum traditionellem Frühlingskonzert am 29. März nur beste musikalische Qualität zu präsentieren, übte das Orchester des Klostermansfelder Musikvereins drei Tage am Stück. „Uns ist es wichtig, mit gewohnt hohem Niveau in die aktuelle Spielsaison zu starten“, sagt Florian Schäfer überzeugt, denn „diesen Anspruch stellen wir an uns selbst“, so der Vereinsvorsitzende weiter.