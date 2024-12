Eisleben/MZ. - Mit dem Schnee, so wie im vergangenen Jahr, hat es diesmal leider nicht geklappt. Zwar gab es am Samstag zur Eröffnung des Eisleber Weihnachtsmarktes reichlich Niederschlag – allerdings nicht in gefrorener, sondern in flüssiger Form. Worunter natürlich auch die Stimmung ein bisschen litt. Umso mehr legten sich die Mitwirkenden auf der Bühne – Moderatorin Katja Fuhlert und Musiker Gregor Majewski mit seiner Gitarrengruppe – ins Zeug, um im Dauerregen für etwas Weihnachts- und Wintergefühle zu sorgen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.