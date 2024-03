Bei der Landesmeisterschaft im Boxen werden sowohl die jüngsten Kämpfer im Alter von zehn Jahren bis hin zur Elite, den Erwachsenen, in den Boxring treten. Die Zuschauer dürfen auf Kämpfe in allen Gewichtsklassen von 38 bis 115 Kilogramm gespannt sein.

Eisleben/MZ. - Sachsen-Anhalts Boxelite trifft sich in der Lutherstadt: Die Landesmeisterschaft im Boxen findet am Wochenende vom 16. bis 17. März in Eisleben in der Sporthalle des SSV Eisleben am Wiesenweg 5 statt. Los geht es dabei jeweils 11 Uhr. Mit dabei sind Kämpfer aus Aschersleben, Weißenfels, Halle, Schönebeck, Stendal, Magdeburg, vom MSV Buna Schkopau, aus Helbra und Sangerhausen, vom BC Görzig-Fuhneland, die sich an den beiden Tagen im Boxring gegenüberstehen.