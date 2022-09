Mit Herold, Festumzug und Fahrgeschäften - So lief die Eröffnung der 500. Eisleber Wiese

Eisleben/MZ - Souveräne Premiere: Mit zwei Schlägen, wie er es sich vorgenommen hatte, hat der Eisleber Bürgermeister Carsten Staub das Bierfass zur traditionellen Eröffnung des Wiesenmarkts am Freitagnachmittag angestochen. „Ein Traum geht für mich in Erfüllung - als Eisleber Junge mal hier zu stehen“, sagte Staub, der erstmals in seiner Amtszeit den Startschuss für das größte Volksfest in Mitteldeutschland geben konnte.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.